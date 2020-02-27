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Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

27.02.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:42Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ sahiline demirledi.

Bu arada, lodos balıkçıları da olumsuz etkiledi. Etkili rüzgar nedeniyle balıkçılar bugün denize açılamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, hava normale dönene kadar balıkçıların denize açılmayacağı bilgisini verdi.

Marmara Denizi, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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