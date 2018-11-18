Marmara Denizi'nde Ulaşıma Poyraz Engeli

Marmara Denizi
'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 35 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa
ve Şarköy
sahiline demirledi.
Bu arada poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle gırgır ve küçük tekne balıkçıları, denize açılamadı.
Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, deniz ulaşımını kullanacak vatandaşları ve balıkçıları olumsuzluklara karşı uyardı.
Sabah,Marmara Denizi
18 Kasım 2018 Pazar 14:36