Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

31.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:22
Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Poyraz nedeniyle küçük tekne balıkçıları ise denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte poyrazın yarın da etkili olması bekleniyor. Marmara Denizi’nde ulaşıma poyraz engeli

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Denizi, Sabah, Güncel

Haberin Videosu :

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunuldu! Beş suç kapsam dışı Haberler
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Beş suç kapsam dışı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:22: Feke Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber 16:21: "Cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" - Haber 16:21: Hayat Normale Döndüğünde Müstakil Evlere ve Araziye Yatırımlar Artacak - Haber 16:20: Sason'da 4 bölge koronavirüs nedeni ile karantinaya alındı - Haber 16:20: İSTE Rektörü Dereli'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Haberler 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber