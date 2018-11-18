Marmara Denizi'nde ulaşımına poyraz engeli

18 Kasım 2018 Pazar 16:58



18 Kasım 2018 Pazar 16:58

Marmara Denizi'nde ulaşımına poyraz engeliTEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında olumsuzluklara neden oluyor. Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotalarını Tekirdağ sahillerine çevirerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.Meteoroloji yetkilileri ise denizdeki fırtınanın devam edeceğini belirterek, denize açılacakların dikkatli olması uyarısında bulundu. Yapılan açıklamalarda, "Ülkemizin batı kesimlerinin yarın (17.11.2018 Cumartesi) Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; yarın Muğla, Aydın, İzmir ve Manisa çevrelerinde, pazar günü Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ), Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Batı Akdeniz kıyılarında (Antalya'nın batısı) kuvvetli (21-50 Kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.