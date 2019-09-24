Haberler » Güncel » Haber

Marmara Denizi'ndeki deprem

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin Tekirdağ'da da hissedildiğini kentte bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

24.09.2019 12:06Marmara Denizi'ndeki deprem
Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol, Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin Tekirdağ'da da hissedildiğini kentte bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.
Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada kentin büyük bölümünde depremin hissedildiğini söyledi.
Depreme bağlı herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını ifade eden Erol, "Malkara ve Hayrabolu ilçeleri hariç deprem tüm ilçelerimizde hissedildi. Yakından takip ediyoruz, Kentimiz için şu an için bir olumsuzluk görünmüyor." dedi.

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:19 Malatya Valisi Aydın Baruş, muhtarları ziyaret etti
14:18 KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi
14:18 Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
14:18 Irak'ın kuzeyine hava harekatı
14:18 "Çin-ABD ticaret müzakeresi hazırlıkları yapıcı geçti"
14:18 flaş
14:18 flaş