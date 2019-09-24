Haberler » Güncel » Haber

Marmara Denizi'ndeki deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bazı okullar güvenlik amacıyla boşaltıldı.

24.09.2019 15:07
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından bazı okullar güvenlik amacıyla boşaltıldı.
İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremden sonra sokağa çıkan vatandaşlar, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Silivri'de yaşanan deprem sonrasında sokaklara çıkan vatandaşlar, AA muhabirinin soruları üzerine, okulların boşaltıldığını duydukları için çocuklarını almaya geldiklerini söyledi.
Ertuğrul Gazi Ortaokulu'na gelen veliler, okulların boşaltıldığı yönünde bilgi aldıklarını belirterek, "Depremden sonra okuldan çocukların dağıtılacağı söylendiği için şimdi okulun önünde çocuklarımızı almak için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Korkuyla yaşadıklarını ebeveynlerine aktaran çocuklar, çatıdan taşların düştüğünü ve çok korktuklarını belirterek, yaşadıkları anları paylaştı.
Marmara Denizi'ndeki deprem

Marmara Denizi, İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:13 Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun biletleri 36 saatte yok sattı
17:13 Şanlıurfa'da bin vatandaşa aşure ikram edildi
17:12 MTÜ'de 2. Geleneksel Aşure Günü
17:12 Endonezya'nın Papua eyaletindeki ırkçılık karşıtı protestolar
17:12 Edirne'den kısa kısa
17:12 Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi
17:12 Kars'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı