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Marmara Denizi'ndeki deprem

Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

10.10.2019 21:06Marmara Denizi'ndeki deprem
Yalova Valisi Muammer Erol, Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4,0 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4,0 büyüklüğündeki depremin ardından kurumlarla irtibat halinde olduklarını vurgulayarak, "İlimizde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar ve olumsuzluk yaşanmamıştır." dedi.
Bu arada deprem sonrasında panik yaşayan vatandaşların, evlerinden çıkarak güvenli bölgelere geldiği görüldü.
Esnaf Ömer Temel, deprem sırasında iş yerinin kapısında arkadaşlarıyla sohbet ettiğini anlatarak, "İnsanlar, 'deprem oluyor' diye bağırıp çığlık çığlığa dışarıya çıktı. Kısa süreli oldu ancak etkisini hissettik." diye konuştu.

Marmara Denizi, Yalova, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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