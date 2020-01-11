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Marmara Denizi'ndeki deprem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara Depremi'nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.

11.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:28Marmara Denizi'ndeki deprem
Valisi Ali Yerlikaya, Depremi'nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar herhangi bir ihbar almadıklarını bildirdi.
Yerlikaya, İstanbul ve çevresinde hissedilen depremin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta AFAD Koordinasyon Merkezimiz olmak üzere 155, 156, 112, 110 ve diğer çağrı merkezlerimize deprem sonrasında, şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmemiştir.
İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Çevre illerde de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, depremin hemen ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmara Denizinde başta İstanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı belirtilerek, "Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter paylaşımda, "Meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında. Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul'umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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