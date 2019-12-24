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Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgiye göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. Tekirdağ Yeniköy açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 14.7 olarak ölçüldü.

24.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:11

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.35'te açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TEKİRDAĞ'DA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında saat 22.35'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 14 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ kent merkezinde de hissedilirken, kentte kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,3 OLARAK AÇIKLADI

Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem, AFAD'ın verilerine göre 3.3 büyüklüğünde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladıktan sonra, 3.2 olarak revize etti.

Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu

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