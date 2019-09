Marmara Denizi'nden çıkanlar şaşırttı

Marmara Denizi'nden çıkanlar şaşırttıMarmara Denizi'nde çöpler arasında yaşam sürmeye çalışan deniz canlıları dalgıçlar tarafından görüntülendiDenizden çıkanlar hayrete düşürdüDenizden atık toplama etkinliği hem havadan, hem su altından görüntülendiİSTANBUL - Kartal Sahili'nde temizlik etkinliği için denize dalan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Deniz dibinde sandalye, lastik bulan dalgıçlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, deniz canlılarının çöplerin arasında yaşam savaşı vermesi dalgıçlar tarafından aksiyon kamerası ile görüntülendi. Deniz dibinden çıkarılan aralarında sandalye, lastik ve çok sayıda şişeyi görenler vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.Kartal Belediyesi, 18 Eylül Dünya Su İzleme Günü dolayısı ile su kirliliğine dikkat çekti. Kartal Belediyesi'nin IST Marina AVM ve JCI Avrasya işbirliğinde 'Su Yoksa Hayat Yok' sloganıyla düzenlediği etkinlikte Dream of Divers üyesi 10 çevreci dalgıç, Kartal sahilinde dalış yaparak deniz altından atık topladı. Marmara Denizi'ne dalan dalgıçlar manzara karşısında şaşkına döndü. Deniz dibinde lastik, şişe, hatta sandalye bulan dalgıçlar uzun uğraşlar sonrası çöpleri dışarı çıkardı. Bu anları dalgıçlar tarafından aksiyon kamerasıyla görüntülendi.Su altındaki görüntüler nefes kestiÖte yandan, dalgıçların çöp ve atık arama faaliyeti sırasında su altında çekilen görüntüler, su altında yaşayan canlıların atık maddeler arasındaki zorlu yaşamını gözler önüne serdi. Su altı kamerasına takılan yengeç, denizkestanesi, zurna balığı gibi kıyı canlılarının hareketleri bir yandan heyecana neden olurken, bir yandan da çöp ve atık maddeler nedeniyle bozulan yaşam dengeleri göz önüne alındığında, yaşam mücadeleleri izleyenleri üzdü. Zurna balığının uzun süre kameradan kaçmaması nedeniyle renkli görüntüler ortaya çıktı.Etkinlikte su altından torbalar dolusu atık çıkarılırken sandalye, çapa, ip, cam şişe, plastik şişe ve metal içecek kutuları dikkat çekti. Kartal Belediyesi, IST Marina AVM ve JCI Avrasya yöneticileri ile dalgıçların katıldığı etkinlik için dalışın yapıldığı alana gelen ortaokul öğrencileri, denizden çıkarılan çöpleri şaşkınlıkla izledi. Öte yandan etkinliğe, şarkıcı Ezgi Ayçe de destek verdi.Etkinlik alanında öğrencilerin sunduğu gösterilerin sırasında büyüklerine, kendilerine temiz bir dünya bırakmaları çağrısında bulunan 100. Yıl Ali Rıza Efendi Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Tuğba Akın, "Yaşanabilir, temiz, kirlenmemiş bir dünya istiyorum. Plastiklerle, çöplerle dolu bir dünyada yaşanmaz. Onun için temiz bir dünya bırakılması gerek" dedi. Aynı okulda eğitim gören ve aynı çağrıyı yapan 7. Sınıf öğrencisi Çağdaş Kürekçi ise, "Buraya, Kartal sahiline geldiğimizde temiz bir çevre bırakmalarını istiyorum. Denizi kirletmemelerini istiyorum. Temiz sularımızın olmasını istiyorum. İleride yaşayamayacağımız bir dünyada olmak istemiyorum" diye konuştu.Gösterilerin ardından Dream of Divers üyesi 10 çevreci dalgıç hazırlıklarına başladı. Bu sırada İHA'ya konuşan Dream of Divers Dalış Merkezi Kurucusu ve Dalış Eğitmeni Savaş Bakırtaş, "Bugün Kartal Belediyesi ile birlikte, çevre bilincini arttırmak ve su altı temizliği için bir araya geldik. Bunu 2 sene önce de yapmıştık. Bu sene de tekrarını yapacağız. Güzel bir aktivite oluyor, suyun altından çok ilginç şeyler çıkarabiliyoruz. Umarım çevre bilincini biraz daha yaymış oluruz ve suyun altını biraz daha temiz tutarız" dedi.Öğrenciler çıkan atıkları hayretle izlediÖzel kıyafetlerini giyip hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, su altındaki çöpleri toplayacakları kırmızı torbaları yanlarına alarak suya girdiler. Dalgıçların suya dalışları öncesinde su yüzeyindeki son hazırlıkları ve etkinlik alanı, İHA tarafından havadan görüntülendi. Alandaki öğrenciler, dalgıçların su altındaki hareketleri sırasında su yüzeyine çıkan baloncukları meraklı gözlerle izledi. Su altında bir süre çöp ve atık madde toplayan dalgıçlar geri döndüklerinde beraberinde getirdikleri çöpler ise hayret uyandırdı. Öğrenciler meraklı gözlerle denizden çıkanları izlerken, beraberinde bir torba çöp çıkarak dalgıç Mesut Özdinç, "Bizim dalışımız keyifliydi ama bu kadar kirlilik olmasaydı daha iyi olurdu. Sularımızı korumamız lazım" diye konuştu. Denizden çıkarılan atıklar etkinlik alanına serilerek bir süre sergilendi. Atıklar arasında sandalye, araç lastiği, ip, alkol ve meşrubat şişeleri ile metal kutular dikkat çekti. Öğrenciler ise atık maddeleri üzüntü ve hayret içerisinde izledi.'Kirletmezsek, temizlemeye gerek kalmaz'Etkinlikle ilgili bilgi veren Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Kars, "Çıkan atıkları gördünüz. Her türlü atığın yanında özellikle cam şişelerin çok yoğun olduğunu görüyorsunuz. Bu tarz çalışmalarımız devam edecek. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel bu tarz çalışmaları oldukça destekliyor. Onun vizyonunda ve öncülüğünde bu çalışmalara devam edeceğiz. Ama aslolan şey temizlemek değil, kirletmemek. Kirletmezsek, temizlemeye de gerek kalmayacak" dedi.JCI Avrasya 2020 Başkanı Filiz Tüfek, "Bugün 18 Eylül ve Dünya Su İzleme Günü. Bu yüzden biz de su kirliliğine karşı farkındalık kazandırmak amacıyla buradayız. Kartal Belediyesi vizyoner bir ekip olduğu için onlarla beraber bu tür çalışmalara katılmaktan çok keyif alıyoruz. Bu etkinlikte bize paydaş olarak yer veren Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.IST Marina AVM Müdürü Melih Çevik ise, "Alışveriş Merkezi olarak bu etkinliğe ulaşım ve görsel desteği sağlıyoruz. Kartal Belediyesi ile beraber çocukları buraya hem temizlik anlamında bilgilendirmek, hem de temizliğin nasıl yapıldığını anlatabilmek adına getirdik. İnşallah daha da pozitif şeyler sağlamak amacındayız. Çevre ve sağlığa çok duyarlıyız, inşallah daha güzel çalışmalar da yapacağız" ifadelerini kullandı.Etkinlik sonunda Kartal Belediyesi yöneticileri tarafından Dream of Divers, IST Marina AVM ve JCI Avrasya temsilcileri ile şarkıcı Ezgi Ayçe'ye plaket takdim edildi. Toplu fotoğraf çekilmesinin ardından etkinlik sona erdi.