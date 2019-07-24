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Marmara Denizi'nin dibinde gizlenmiş halde bulundu

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde polisin eğitim dalışı sırasında trol ağları bulunarak imha edildi.

24.07.2019 10:54 Marmara Denizi'nin dibinde gizlenmiş halde bulundu
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde polisin eğitim dalışı sırasında trol ağları bulunarak imha edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polis ekipleri, yavru balık avının en önemli sorumlularından olan ve deniz canlılarının neslini tükettiği için Marmara Denizi'nde yasak olan trol avcılığıyla mücadeleyi aralıksız devam ettiriyor. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ Mahallesi'nde deniz polisi ekiplerinin eğitim dalışı esnasında gizlenmiş halde trol kapısı ve trol ağı tespit edildi. Denizin dibinde polis ekiplerince yapılan çalışmayla trol ağları ve trol kapısı parçalanarak imha edildi. Polis ekiplerinin deniz altındaki operasyonu saniye saniye kameralara yansıdı. - TEKİRDAĞ

Marmara Denizi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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