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Marmara Denizi yine turuncuya büründü

Tekirdağ'ın şehir merkezinde kıyı sahil şeridi turuncu renge boyandı.

Marmara Denizi yine turuncuya büründü
11.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 11.05.2020 11:44
Tekirdağ'ın şehir merkezinde kıyı sahil şeridi turuncu renge boyandı. Turuncu renk drone ile havadan görüntülendi.

Marmara Denizine kıyısı bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe sahili turuncu renge boyandı. Denizin turuncu renge boyanması kimi vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, her yıl bu aylarda denizde planktonların çoğalması nedeniyle turuncu rengin oluştuğu biliniyor. Aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda da yoğun şekilde turuncu renk meydana gelmişti.

Paniğe gerek yok

Turuncu renk ile ilgili uzmanlardan yapılan açıklamada ilkbahar ve yaz mevsiminde bütün doğada olduğu gibi denizde de uyanışın başladığı ifade edilerek, "Bazı canlılar bu uyanıştan nasibini alarak çoğalır. Plankton denilen biyolojik canlı, çoğalma sırasında kendi içerisinde patlama yaşar. Bu patlamaya bağlı olarak da planktonun türüne göre deniz turuncu, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklerine boyanır. Planktonun aşırı biçimde çoğalmasına bağlı kıyı şeridi boyunca renkler oluşur. Çünkü bu canlının içerisinde renk hücreleri vardır. Bu renklenme Tekirdağ'ın Şarköy ve Hoşköy sahillerinden başlayıp, oradan itibaren kıyı şeridinden Marmara'nın içlerine doğru gider. Bu canlıya diğer adıyla 'noctiluca' denilir" ifadelerine yer verildi.

"Doğal ekolojik bir olay"

Denizde yaşanan renk değişiminde korkuya ve telaşa mahal verecek bir durum söz konusunun olmadığı da ifade edilerek, "Bu canlı iki tane kamçısı olan tek hücreli bir biyolojik canlıdır. Dış görünüş olarak deniz anasına benzetilir ama deniz anasından farklıdır. Türkiye'nin tüm kıyılarında bulunur. Buna doğal bir ekolojik olay diyebiliriz. Bu geçici bir olaydır. Telaşa mahal verecek bir evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik değildir" şeklinde açıklamalarda bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleymanpaşa, Tekirdağ, Marmara, Güncel, Haber

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