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Marmara Denizinde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, sabah saatlerinden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

05.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:32
Marmara Denizi'nde şiddetli poyraz, sabah saatlerinden bu yana deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 15 şilep ile tanker Süleymanpaşa sahiline demirledi.
Şiddetli poyraz balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle küçük tekneler denize açılamadı.
Sıcaklıkların 10 derece ölçüldüğü kentte şiddetli rüzgar ve yağışın çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor. Marmara Denizinde ulaşıma poyraz engeli

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Denizi, Sabah, Güncel

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Marmara Denizinde ulaşıma poyraz engeli
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