Marmara depremle güne uyandı! İstanbul depremi hissetti mi? 11 Ocak Cumartesi Marmara depremi şiddeti kaç? Marmara'da deprem oldu!

İstanbul 11 Ocak Cumartesi günü yaşanan depremlerle güne uyandı. Sabah 06.00 ve 11.00 arası yaşanan depremlerle tedirginlik yaşayan vatandaşlar depremin şiddeti kaç, İstanbul depremi hissetti mi? 11 Ocak Marmara depremi şiddeti kaç büyüklüğünde oldu gibi soruların yanıtlarını aradı.

11 OCAK MARMARA DEPREMİ MERKEZİ NERESİ?

Üst üste yaklaşık 50 depremin yaşandığı 11 Ocak Marmara depreminin merkezi "GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)"dir.

Kandili Rasathanesi

11 OCAK MARMARA DEPREMİ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

11 Ocak Cumartesi günü Marmara Denizi'nde gerçekleşene depremlerin büyüklükleri 0.8 ila 3.1 arası değişiyor.

AFAD

11 OCAK MARMARA DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

11 Ocak Cumartesi günü Marmara Denizi'nde 06.00 ve 11.00 arasında yaklaşık 50 defa deprem yaşandı.