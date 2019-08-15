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Marmara Depremi'nin 20. yılı

Yalova'da, Marmara Depremi'nin 20. yılı anma etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce "Deprem Sergisi" açıldı.

15.08.2019 11:55 Marmara Depremi'nin 20. yılı
Yalova'da, Marmara Depremi'nin 20. yılı anma etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünce "Deprem Sergisi" açıldı.
Kent Müzesi'ndeki serginin açılışı Vali Muammer Erol tarafından gerçekleştirildi.
Açılışın ardından sergiyi gezen Erol, AFAD İl Müdürü Aziz Aksoy'dan o dönem Yalova'da çekilen fotoğraflar ve sergilenen ekipmanlar hakkında bilgi aldı.
Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Mahalle Afet Gönülleri Derneği Başkanı (MAG-DER) Sabri Karaçam ve dernek üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 19 Ağustos Pazartesi gününe kadar ziyarete açık olacak.

Yalova, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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