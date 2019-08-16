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Marmara Depremi'nin 20. yılı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü görevlileri, Avcılar Belediyesince Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara, deprem öncesi ve sırasında yapılması gerekenleri anlattı.

16.08.2019 15:35
Marmara Depremi'nin 20. yılı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü görevlileri, Avcılar Belediyesince Marmara depreminin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlara, deprem öncesi ve sırasında yapılması gerekenleri anlattı.
Belediyenin "Deprem gerçeğini unutma" kampanyası kapsamında, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Avcılar Havuzlu Meydanı'na deprem simülasyon tırı getirildi.
Tırı ziyaret eden vatandaşlara eğitmenler eşliğinde, deprem öncesi ve deprem esnasında yapılması gerekenler hakkında uygulamalı bilgi verildi.
Ayrıca vatandaşlara, eşyaların sabitlenmesi için kullanılan malzemeler tanıtıldı.
Eğitimleri izlemeye gelen Avcılar Belediye Başkan Vekili Tuncay Gündüz, yaptığı açıklamada, halkı bilinçlendirmek için deprem simülasyon tırını ilçeye getirdiklerini söyledi.
Gündüz, Avcılar'daki riskli gözüken binaları kontrol ettiklerini, herhangi bir risk bulunması halinde binaları boşalttıklarını, bu kapsamda şimdiye kadar 4 binayla ilgili işlem yapıldığını kaydetti.
Marmara Depremi'nin 20. yılı

Avcılar, Marmara, Güncel

Kaynak: AA

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