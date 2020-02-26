Marmara Ereğlisi'nde gazetecinin darbedilmesi davasında eski başkan ifade verdi

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi eski Belediye Başkanı İbrahim Uyan ile CHP İlçe Başkanı Tolga Çalışkan'ın, yerel yayın yapan gazetenin sahibi Osman Güneykaya'yı darbettirmeye azmettirdikleri gerekçesiyle ifadeleri alındı. Uyan, iddiaları kabul etmeyerek, "Neden benim için bu yönde ifade verdi, bilemiyorum. Atılı suçlamaları reddediyorum" dedi.

Tekirdağ 'da yerel gazete sahibi Osman Güneykaya, 2018'in Aralık ayında 2 kişinin saldırısına uğrayarak darbedildi. Başına demir levye ile vurulan Güneykaya'nın şikayeti üzerine saldırganlar H.D. ve H.G., yakalandı. İki kişi verdikleri ifadelerde kendilerini S.A.'nın azmettirdiğini söyleyince, bu kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A., başka bir suçtan tutuklanırken, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.D. ve H.G. hakkında, 'darp' suçundan, S.A. hakkında azmettirme suçlamasıyla Tekirdağ 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılanan H.D. ve H.G. 12'şer ay hapis cezası verilerek, serbest bırakıldı. S.A.'nın yargılanmasının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden S.A., mahkeme verdiği ifadesinde, olayın azmettiricisinin Belediye Başkanı İbrahim Uyan olduğunu öne sürüp, kendisini o dönem başkanın danışmanı olan ve şimdi CHP İlçe Başkanı Tolga Çalışkan'ın aradığını söyledi.

S.A.'nın ifadeleri üzerine mahkeme, eski başkan İbrahim Uyan ve Tolga Çalışkan hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Uyan ve Çalışkan'ın ifadeleri alındı. Eski başkan Uyan'ın, S.A.'nın bir süre belediyede çalıştığını belirterek, "Kendisi ile herhangi bir yakınlığım olmamıştır. Gördükçe selam verirdim, o kadar. Neden benim için bu yönde ifade verdi, bilemiyorum. Atılı suçlamaları reddediyorum" dediği öğrenildi.

CHP İlçe Başkanı Tolga Çalışkan ise, S.A.'yı tanıdığını belirterek, "Birkaç kez çocuğunun askerlik töreni ile ilgili konuşmuşluğumuz var. Ama kendisi ile böyle bir görüşme yapmadım ve bir talebim de olmadı" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Tekirdağ