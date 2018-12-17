Marmara Gazeteciler Federasyonu Edirne'de Toplandı

Marmara
Gazeteciler Federasyonu üyeleri Edirne
'de toplandı. Türkiye
Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, bir otelde düzenlenen toplantıda, yerel basına 6 ay içinde resmi ilan tarifesine yapılan artışla önemli bir katkı sağlandığını belirtti.
Her önüne gelenin gazeteci kimliğiyle ortada dolaşmasından dolayı mesleğin zarar gördüğünü dile getiren Kolaylı, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Bu arada gazetelerin bayi satışları iyice düştü. Medyada dijital dönüşüm bunda etkili oluyor. Gazeteler
satışları artırmanın yöntemini araştırmalı. Gazeteler olmadan gazeteciler olmaz. Konfederasyon ve cemiyetlerimizin adı gazeteciler olarak başlıyor. Gazetecilerin işsiz kalmaması, ekonomik yönden daha iyi koşullara kavuşması için gazeteler ve diğer basın kuruluşları yaşamalı."
Kolaylı, Basın Kartları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikteki Basın Kartları Komisyonu üye belirleme düzenlemesini eleştirdi.
Edirne Gazeteciler Dernek Başkanı Derya Sarılarlı ise federasyon bünyesinde toplantı organizasyonlarının düzenlenmesinde sistemli ve düzenli bir çalışma için sekreterya oluşturulmasının gerektiğini belirtti.
Yerel basının dövizdeki dalgalanmalardan sonra sıkıntıya girdiğinini ifade eden Sarılarlı, "Zorunlu kadro sayısındaki bir azalmanın dışında yapılan resmi ilan tarifesindeki artış bile yeterli olmadı. Şimdi asgari ücretin artırılması gündemde. Yapılan tüm olumlu çalışmalara rağmen yerel gazeteler ekonomik dengeyi sağlamakta çok zorlanıyor." dedi.
Federasyonun yapısal faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda, gelecek dönem genel başkanlık görevinin Çorlu Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Levent Silistre'ye verilmesi kararlaştırıldı.
Toplantıya, Bilecik
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ergün
, Çanakkale
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, Çorlu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Silistire, İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı Sinan Tunç, Sakarya
Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Zeki Aydıntepe
, Yalova
Gazeteciler Derneği Başkanı Ayhan Polat
, Balıkesir
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sadullah Özcan ile Konfederasyon Yönetim Kurulundan bazı üyeler ve federasyon delegeleri katıldı.
Marmara Gazeteciler Federasyonu toplantısı için Edirne'ye gelenler, Edirne Valisi Ekrem Canalp
ile Belediye Başkanı Recep Gürkan
'ı da ziyaret etti.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,Marmara,Edirne
Kaynak: AA