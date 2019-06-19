Marmara Gölü'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yer alan sazan, yayın ve sudak balığı üretiminde önemli potansiyele sahip olan Marmara Gölü'nde, av yasağının sona ermesiyle 50'nin üzerinde tekne suya indirildi.

Marmara Gölü'nün kıyısındaki Tekelioğlu Mahallesi'nde, avlanma sezonunun başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri, Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi'nde yapılan törene Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ali Gök, Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Sezgin Güleç, Salihli Müftüsü Adem Karakelebek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Alim Yavuz, ilçe ve ilçelerde görevli su ürünleri mühendisleri, S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri, Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi yönetimi ve üyesi balıkçılar katıldı.

ÖNEMLİ BİR SULAK ALAN VURGUSU

Marmara Gölü'nün sadece balık üretiminde değil, doğal yaşam alanı açısından önemli bir sulak alan olduğunu vurgulayarak, "Manisamızda iç sularda ciddi bir oranda balık üretimi söz konusu. Bu üretimin önemli bir miktarı da Marmara Gölü'nde gerçekleştiriliyor" dedi.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ise "Marmara Mahalle'mizin tamamında organik tarım üretimi mevcut. Marmara Gölü ise ülkemizin nadide göllerinden birisi. Gölümüzde yetişen bütün balıklar, gönül rahatlığıyla yenilebilecek halde. Yeni av sezonunun tüm balıkçılarımız için hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, "Belirlenen boyutların altındaki balıkları avlamamak, avlandığında ise tekrar gölümüze bırakmak önemli. Sazan için 40 santimetre, yayın için 90 santimetre, suzak balığı için 26 santimetre avlanma değerleri mevcut. Bu değerlerin altındaki balıkların avlanmaması çok büyük bir önem arz ediyor" dedi.

Müftü Adem Karakelebek'in duasının ardından tören, balıkçıların teklerini suya indirmesiyle sona erdi.

- Manisa

Kaynak: DHA