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Marmara Gölünde boğulan biri çocuk iki kişi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında bulunan Marmara Gölünde cumartesi günü teknenin alabora olması sonucu boğulan biri çocuk 2 kişi Gölmarmara ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

22.07.2019 16:17 Marmara Gölünde boğulan biri çocuk iki kişi son yolculuğuna uğurlandı
Manisa'nın Salihli ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında bulunan Marmara Gölünde cumartesi günü teknenin alabora olması sonucu boğulan biri çocuk 2 kişi Gölmarmara ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu boğularak hayatlarını kaybeden Mesut Karakülah (13) ve Nebi Saygı'nın (28) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Manisa'nın Gölmarmara ilçesine getirildi.

13 yaşındaki Mesut Karakülah'ın cenazesi Halime Hatun Camisinde, AK Parti Gölmarmara İlçe Başkan Yardımcısı Nebi Saygı'nın cenazesi de Garaj Camisi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazlarının ardından Gölmarmara Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenlerine AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de katıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Gölmarmara, Marmara, Manisa, 3. Sayfa

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