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Marmara ilçesinde elektrik kesintisini gidermek için çalışmalar sürüyor

Balıkesir'in Marmara ilçesinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili valilikten açıklama yapıldı.

30.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:13 Marmara ilçesinde elektrik kesintisini gidermek için çalışmalar sürüyor
'in ilçesinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili valilikten açıklama yapıldı.

Balıkesir Valiliği'nden Marmara ilçesindeki elektrik kesintisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan ilk tespitlere göre Marmara ilçesi açıklarında bir geminin çapa atması sonucu Marmara – Narlı ve Narlı – Avşa arasında deniz altında bulunan enerji kabloları hasar görmüş ve dün saat 17.00'den itibaren Marmara Adası genelinde elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Muhtemel arızalar da birbirlerine alternatif olarak düşünülen hatların hepsinin aynı anda hasar görmesi ve yaşanan şiddetli fırtınadan dolayı deniz ulaşımında yaşanan aksamalar yüzünden söz konusu arıza şu ana kadar giderilememiş olup, ekipler bütün imkanlarıyla arızanın en kısa sürede giderilmesi için karadan ve denizden çalışmalarına devam etmektedir. Arızanın kesin olarak giderilmesine kadar geçecek sürede vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek için kısa vadede ilçemiz elektrik ihtiyacını karşılayacak jeneratörlerin kurulumu için planlamalar yapılmış ve en kısa sürede faaliyete geçirilebilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Marmara Kaymakamlığı ve Marmara Adalar Belediyesi başta olmak üzere kamu kurum kuruluşları hizmetlerine kesintisiz devam etmektedir" denildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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