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Marmara Sahil Projesi sezona yetiştirilmeye çalışılıyor

Marmara ilçesine kazandırılması planlanan Marmara Yeni Sahil projesi içinde yer alan yeni çay bahçelerinin yapımı hızla devam ediyor.

18.02.2020 14:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:13Marmara Sahil Projesi sezona yetiştirilmeye çalışılıyor
ilçesine kazandırılması planlanan Marmara Yeni Sahil projesi içinde yer alan yeni çay bahçelerinin yapımı hızla devam ediyor.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un talimatıyla ilçe merkezinin çehresini değiştirecek olan Marmara Sahil Projesi kapsamında bin 500 metrekarelik alana yapılacak 6 adet çay bahçesinin yapımları sürüyor. Marmara Yeni Sahil Projesi hakkında bilgi veren Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Adamızın mevsimsel yapısına uygun olarak en uygun malzemeler ile yapılan çay bahçelerini, dalga şeklindeki çatıları ile halkımızın ve tatilcilerimizin hizmet ve beğenisine en kısa sürede sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Süleyman Aksoy, Marmara, Güncel

Kaynak: İHA

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