Marmara turuna çıkan Malatyalı bisikletçilerden Karacabey'de mola

Fatihin izinde 1453 kilometre yola çıkan İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu öğrencileri Mehmet Arıbaş, Ömer Faruk Karaoğlan, Yunus Emre Duymuş, Mustafa Kemal Özgüleç ve Yakup Karaca, proje kapsamında çıktıkları turda Karacabey 'de mola verdi.

Çok güzel karşılandık

Belediye Başkanı Ali Özkan'ın makamında ağırladığı sporcular, Başkan Özkan'a projelerinden bahsederek güzergahları hakkında kendisine bilgi verdi. Grup adına konuşan Mehmet Arıbaş, "Proje kapsamında gezdiğimiz yerlerde, bizlere ilgi ve alaka gösterenler oluyor. Vatandaşlar bu konuda en büyük destekçimiz diyebiliriz. Karacabey'de de çok güzel karşılandık. Turun 5. gününde Karacabey'e ulaştık. Belediye başkanımıza ve Karacabey halkına, bizlere gösterdikleri ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Özkan'dan öğrencilere başarılar

Başkan Özkan da sporcuların çok güzel bir sosyal projeye imza attıklarını belirterek, Karacabey'de kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğrencilere başarılar diledi.

Öte yandan, Karacabey'de bir gece konaklayan bisikletçiler ertesi gün Çanakkale'ye doğru yola çıktı. 20 günlük bir turun sonunda bisiklet grubu, toplamda 11 il, 56 ilçe ve 241 köyü gezecek.