MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE YKS HEYECANI

Son anda gelen bazı adaylar sınav salonlarına koşarak gitti.

27.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:46
Son anda gelen bazı adaylar sınav salonlarına koşarak gitti.
Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - Can EROK/ İSTANBUL, (DHA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Sınav başlamadan önce sınava girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsüne geldi. Sosyal mesafe kuralına göre kampüs içine alınan adaylar sınav salonlarına gitti. Üniversite önünde yoğunluk yaşanmaması için aileler de kampüs içine alındı. Sınava son anda gelenler de vardı. Bazı adaylar sınav salonlarına koşarak gitti.
"İNŞALLAH İSTEDİĞİM SONUCU ALACAĞIM"
Marmara Üniversitesi'nde sınava giren Ömer Bengi, "İkinci sınavım. Biraz heyecan var ama heyecanımı yendim. İnşallah istediğim sonucu alacağım. Herkese başarı diliyorum. Koronavirüs biraz etkiledi. Biraz heyecan, stres ve sinir yarattı. Fakat bunu olumlu yöne çevirmeye çalıştım. Dikkatimi derslere vermeye çalıştım" şeklinde konuştu.
"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İYİ OLDU"
Ömer Bengi'nin babası Hakan Bengi, "Mecburen bekleyeceğiz. Yavrularımıza başarı diliyoruz. Zor bir süreçten geçiliyor. Herkes için hayırlısı olsun. Sokağa çıkma kısıtlaması gayet olumlu. Trafik o kadar kötü değildi. Bence sokağa çıkma yasağı iyi oldu" ifadelerini kullandı. MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE YKS HEYECANI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Marmara Üniversitesi, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu 3. Sayfa
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında 4 alternatif var Politika
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla değişti Güncel
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 3. Sayfa
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
İBB’nin Fatih’in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Güncel
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak Ekonomi
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı 3. Sayfa
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Haberler››Güncel››MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜNDE YKS HEYECANI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:54: ABD'de yaşayan Türk doktordan kritik koronavirüs uyarısı - Haber 11:53: AİÇÜ engelsiz yaşamda 3 mekanda ödül aldı - Haber 11:53: Motosikletli trafik polisleri, araçlarıyla yolda kalan kız kardeşleri sınava yetiştirdi - Haber 11:53: Parkta 4 genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Haber 11:51: İzmir'de sosyal mesafeli YKS başladı - Haber 11:19: Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu - Magazin 10:49: Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu - Haberler 10:37: Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni - Haber 09:46: Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu - Ekonomi 09:28: Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber