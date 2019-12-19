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MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

İSTANBUL DHAMarmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)'ün Şehir Üniversitesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

19.12.2019 23:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:36 MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

İSTANBUL DHA

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)'ün Şehir Üniversitesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli toplantısında "Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 17.12.2019 tarihli inceleme raporu ve 18.12.2019 tarihli kararı değerlendirildiğinde; Şehir Üniversitesi'nin mevcut mali durumu itibariyle eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülemeyeceği; öğrencilerin ve akademik ve idari personelinin mağduriyetinin büyüyeceği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasının kaçınılmaz hale geleceği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine" karar verilmiştir." hatırlatması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi, garantörlük ve hukuki sorumluluğunun bir gereği olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütecektir. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin hakları Marmara Üniversitesi'nin garantörlüğü altındadır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağı hususunu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.



Yükseköğretim Genel Kurulu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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