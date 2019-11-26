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Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bilimde, kültürde ve sporda olduğu gibi sanatta da gençleri desteklemeye çalıştıklarını söyledi.

26.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:30Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konser verdi
Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bilimde, kültürde ve sporda olduğu gibi sanatta da gençleri desteklemeye çalıştıklarını söyledi.
Bakan Kasapoğlu, Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği konserin ardından açıklamalarda bulundu.
Organizasyon dolayısıyla birçok değerli müzisyenle ve gençlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bilimde, kültürde ve sporda olduğu gibi sanatta da gençlerimizin yanında olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin yarınlara yürüyüşünde her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Bu gece vesilesiyle müzik temalı kamplarımızın da yakında gençlerimizin hizmetinde olacağını müjdelemek istiyorum. Konser programı vesilesiyle bu eşsiz salonu açtıkları için saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bakanlık olarak müzik noktasındaki çalışmalarımız düzenli bir şekilde devam edecek."
Bakan Kasapoğlu'nun daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'nun verdiği konseri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da takip etti.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Ayşe Betül Kas?apoğlu'nun ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katıldığı konsere, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanların eşleri de ilgi gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Döndü Rana Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşi Hale Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank da konseri ilgiyle izledi.
Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da mezun olduğu Marmara Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Müziği Topluluğu, 2018 yılında kuruldu.
Kuruluşundan bugüne Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uslu şefliğinde yönetilen topluluk, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, öğrenciler ve konuk sanatçılardan oluşuyor. Topluluk, Türk Müziği'nin seçkin türküleri, şarkıları, ilahileri, enstrümantal eserleri, çok sesli düzenlemeleri ve geleneksel halleri ile sözlü ya da sözsüz olarak seslendiriyor.?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Marmara Üniversitesi, Güncel

Kaynak: AA

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