Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'ndan 23 Nisan'a özel evden İstiklal Marşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla TBMM tarafından İstiklal Marşı'nın evlerden okunması kararı alınması üzerine Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, evden yapılan çalgı ve ses kayıtlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirerek farklı bir çalışmaya imza attı.

22.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:55

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla TBMM tarafından İstiklal Marşı'nın evlerden okunması kararı alınması üzerine Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, evden yapılan çalgı ve ses kayıtlarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirerek farklı bir çalışmaya imza attı.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün bir projesi olarak Prof. Dr. Mustafa Uslu şefliğindeki Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, evden yapılan çalgı ve ses kayıtlarıyla İstiklal Marşı'nı başarıyla seslendirerek "çok farklı ve güzel" bir çalışma gerçekleştirdi.

Marmara Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencilerinden oluşan, 2 yıldır üniversite içinde ve dışında olmak üzere çok sayıda konser veren Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, evden İstiklal Marşı çalışmasını 30 kişinin katılımıyla yaptı.

Topluluk, bu çalışmayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türk çocuklarına, Türkiye'ye ve Marmara Üniversitesi camiasına hediye etmiş oldu.

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu’ndan 23 Nisan’a özel evden İstiklal Marşı

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara Üniversitesi, 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Bakan Koca, New York Times’ın ’Türkiye ölümleri gizliyor’ iddiasına yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı Haberler
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Haberler
Geldi, geliyor derken sınır ilimizde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
PKK gençlik sorumlusu terörist, MİT’in girişimiyle Türkiye’ye getirildi Haberler
PKK gençlik sorumlusu terörist, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Haberler››Güncel››Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'ndan 23 Nisan'a özel evden İstiklal Marşı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:50: Ağrı'daki cinayete ilişkin gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 21:50: İstanbul'da silahlı ve bıçaklı kavga eden kardeşler gözaltına alındı - Haber 21:50: Sahil Güvenlik Komutanlığından 23 Nisan'a özel klip - Haber 21:50: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu (2) Açıklaması - Haber 21:48: Almanya'dan 349 Türk vatandaşı yurda getirildi - Haber 20:55: Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler 16:07: Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor - Haberler 08:35: Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı - Magazin