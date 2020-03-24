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Marmara Vefa Sosyal Destek Grubu görevde

Marmara Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden ayrılma kısıtlaması olan yaşlı ve kronik hastası vatandaşları yalnız bırakmıyor.

24.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:15
Marmara Vefa Sosyal Destek Grubu görevde
Marmara Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinden ayrılma kısıtlaması olan yaşlı ve kronik hastası vatandaşları yalnız bırakmıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi sonrasında, Marmara Kaymakamlığınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, evlerinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen vatandaşlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirdikleri gibi, Emniyet, Jandarma ve Belediye ekipleri, muhtarlarımız ve gönüllü vatandaşlar aracılığıyla vatandaşların talepleri hızlı bir şekilde yerine getiriliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Marmara, Yaşam

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