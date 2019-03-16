Marmarabirlik: "1 Lira Kredi Kullanmadan, 1 Kilogram Ürün Satmadan Borçlar Ödendi"

Kaynak: İHA

31 Mart yerel seçimleri öncesi, bazı kesimlerin kalan yüzde 20 ürün bedellerini bahane ederek, Marmarabirlik üzerinden siyaset yapmasına sert tepki geldi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bu tür yaklaşımlar art niyetlidir ve kuruma büyük zarar verir. Kurumu zarara uğratacak taleplerin gelmesini doğru bulmuyoruz. Hiç kimse bizden Marmarabirlik'in zarar etmesini isteyecek talepte bulunmasın. Ürün alım döneminde fazlasıyla fedakarlık yapılmıştır " dedi.31 Mart tarihinde sona eren ürün alım kampanyasından ortaklara kalan yüzde 20'lik borç üzerinden siyaset yapanlar olduğunu hatırlatan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Bu tür yaklaşımları doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Son ürün alım kampanyasında 351,5 milyon TL bedelle 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirilmiş, ürün bedellerinin yüzde 80'i ödenmiş ve yüzde 20'lik kısmı kalmıştır. Bilindiği üzere Marmarabirlik rekolte beyanı esasına göre ürün alımı yapmaktadır. Bu kampanya döneminde verdiği rekolte beyanı miktarınca ürününü teslim eden ortaklarımız tarafından, rekolte beyan miktarının üzerinde ürünlerimizi alın, bedelini de ne zaman öderseniz ödeyin" demişlerdi. Kalan ürün bedelleri üreticilerimiz tarafından verilen rekolte beyan fazlalığı olarak teslim edilen ürün miktarları çoğunluktadır. Ürününü satacak yer bulamayan üreticilerimizi mağdur etmemek için 5 bin ton daha fazla ürün alınmıştır. Eğer rekolte beyan fazlası olarak ürün almamış olsaydık, bugün üreticilerimize borcumuz kalmayacak ve ürün bedellerinin tamamı ödenmiş olacaktı. Bazı kişiler bu gerçekleri bildiği halde kalan yüzde 20' lik dilimle ilgili siyaset yapmakta, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmaktadırlar" diye konuştu."1 TL kredi kullanmadık, kredi bir beladır""Marmarabirlik'in geçmişini bilmeden, geldiği noktayı göremezsiniz" diyen Hidamet Asa sözlerini şöyle sürdürdü: "2004 yılında bu birliğin 159 trilyon TL borcu silinmişti. 2010 yılı Şubat ayında görevi devraldığımızda Marmarabirlik'in 43,5 milyon TL vergi ve 98 milyon TL de Ziraat Bankasından çekilen DİFİF borcu vardı. Vergi borcunun bir kısmı hükümetimiz tarafından affedilirken, kalan eski dönemin borçları halen taksitler halinde ödemekteyiz. Daha önce zarar eden Marmarabirlik 2010'dan bugüne hiç zarar etmemiş sürekli kar etmiş, tarihinde ilk defa kendi öz kaynakları ile 2017 yılında 17 milyon TL kar payı dağıtmıştır.Son kampanya döneminde 351,5 milyon TL ürün alımı yapılmış ve göreve geldiğimiz günden bugüne olduğu gibi yine 1 TL kredi kullanılmamıştır. Çok iyi bilinmektedirki ürün alım kampanya döneminde piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımını gerçekleştirilmiştir. Eğer kredi kullanılırsa, kredi faiz oranı kg maliyetlerine yansımış olacak ve ürün satışlarında büyük sıkıntılar yaşanmasına sebep olacaktır. Hiç kimse bizden kredi kullanarak ürün bedellerinin ödenmesini istemesin. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak asla bu karanlık yola girmeyeceğiz. Kredi belasının birlik için sonun başlangıcı olacağını çok iyi biliyoruz. Geçmişte Marmarabirlik'in başına ne geldiyse çekilen kredi faizlerinden gelmiştir. Birliğin öz kaynakları kredi faizlerine gitmiş, öz kaynakları erimiş ve 2010 yılında uçurumun eşiğinden dönülmüştür. Bu hükümet borçlarımızın bir kısmını affetmemiş, ayrıca kredi borcunu 10 yıla taksitlendirmemiş olsaydı Marmarabirlik batmıştı.""Ödemeleri 1 kilogram ürün satmadan yaptık"2018/2019 ürün alım kampanyasında alınan üründen 1 kilogram satmadan ödemeler yapıldığını ifade eden Asa, "Daha önce açıkladığımız gibi ürün bedellerinin kalan son yüzde 20'lik kısmı Mayıs ayında ortaklarımıza ödenecektir. Satışların olumlu yansıması durumunda ödemeler Nisan ayı sonunda yapılacaktır. Son kampanya döneminde alınan 351,5 milyon TL tutarındaki ürün bedelleri ödenirken 1 kg ürün satılmamıştır. Marmarabirlik fazlasıyla fedakarlık yapmıştır. Nitekim serbest piyasada ürünün bugün kaç TL'ye alınıp satıldığını da herkes çok iyi bilmektedir. 2017 yılında ortaklarımıza destek olmak amacıyla ince kalibre ürün alımı gerçekleştirmiştik. Bu kampanya döneminde destek olmak amacıyla 4 TL'ye alınan ürünün, olgunlaşmış halde şu an 3 TL'ye satıldığını görmekteyiz. Marmarabirlik maliyetlerini hesaba katmadan bir şeylerin istenmiş olması ve hele hele 4 TL'ye alınan ürünün olgunlaşmış olarak 3 TL'ye satıldığının bilindiği halde, kurumu zarara sokacak taleplerde bulunulması doğru değildir. Marmarabirlik sizindir, kurumunuza sahip çıkın.Bir yıl değil, her yıl kazanın. Marmarabirlik, yurt içi ve yurt dışı pazar payını artırma adına çalışmalarını sürdürmektedir. 1954 yılında kurulan Marmarabirlik, AK Parti hükümetinin destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ürün vermeye başlamış ve 2018 yılında 3 bin tona yakın ürün verilmiştir. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcımız ile yaptığımız görüşmelerin de yansımalarının olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bizleri mutlu eden bir diğer gelişme ise İnsan Hakları Komisyon Başkanı Sayın Hakan Çavuşoğlu'nun Diyanet İşleri Bakanlığı Hac ve Umre Daire Başkanı Muhammed Zeyd Özel ile yaptığı görüşmeler neticesinde bundan sonra hac ve umre organizasyonlarında Marmarabirlik ürünlerinin tüketileceği müjdesi olmuştur. 32 Bin ortağımız adına Sayın Çavuşoğlu'na bir kez daha şükranlarımı sunuyorum"şeklinde konuştu. - BURSA