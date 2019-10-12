Marmarabirlik avans fiyatla alım yapacak

Yeni Ürün alım kampanya öncesi Marmarabirlik'te 81 bin ton rekolte beyanı bekleniyor. Kooperatifler koordinasyon toplantısında önemli kararlar alınırken, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Kooperatif bölgelerinde olan ürünün tamamını almamız ne fiziki ne de mali olarak mümkün değil. Bu kampanya döneminde 42 bin 500 ton ürün alımı yapılacak" dedi.



2019-2020 ürün alım kampanyası öncesi Marmarabirlik'te son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı bekleniyor. Rekolte beyan alımları 14 Ekim'de sona erecek. Kooperatif yetki ve sorumluluğunda alımlara 21 Ekim tarihinden itibaren başlanabilecek. 11 Ekim'de Marmarabirlik Genel Müdürlük binasında kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile yapılan Kooperatifler Koordinasyon toplantısında açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanları alım planımızdan çok uzak. Toplam 81 bin ton rekolte beyanı bekliyoruz" dedi.



Avans fiyat;tavan 12.60 TL, taban 5.20 TL



Satışlar ve mevcut stok durumu göz önüne alınarak ihtiyaç olan miktar kadar mahsül alacaklarını bildiren Asa, "Ortaklarımızdan gelen rekolte beyanlarının tamamının alınması ne fiziki ne de mali olarak mümkün değildir. Yapılan genişletilmiş koordinasyon toplantısında alınan karar doğrultusunda 42 bin 500 ton ürün alım planı yapılmıştır. Ortaklardan alınacak olan ürün bedellerinin yüzde 50'si peşin, ödeme takviminin geri kalanı kısmı kampanya sonunda belirlenecek. Geçen yıl fiyatları 2019/2020 ürün alım kampanyasında avans fiyat olarak belirlendi. Buna göre tavan fiyat 180 dane 12.60 TL, taban fiyat 350 dane 5.20 TL'den avans olarak alınacak. Ayrıca 350-380 barem arası ezmelik olarak alınacak olup, fiyatları ise piyasa şartlarına göre belirlenecek" diye konuştu. Asa, "Bu riskli bir yol. Piyasa şartları gözlemlenecek. Artış olursa üzerine ilave etmek çok kolay" dedi.



Alım planı için ortak karar



Sınırsız alımın mümkün olmadığını, bu yılın hata yapılacak bir yıl olmadığına dikkat çeken Hidamet Asa, "Sınırsız ve plansız bir alım yapılması söz konusu değildir. Son iki yılda ortaklarımızı desteklemek üzere 102 bin bin ton ürün alımı yapıldı. Bu kampanya döneminde 42 bin 500 ton ürün alım planı yapıldı. Sebebinin ise stoklarımızda geçtiğimiz yıldan orta ve ince daneli ürünün yeterince olması ve 5 TL'ye alınan ürünün bugün üretici havuzunda 3 TL'ye satılmasıdır. Marmarabirlik'in depolama kapasitesi belli, gelen rekolte beyanı belli, birliğin nakit imkanı da belli. Ortaklarımızın mağdur olmaması için imkanlar fazlasıyla zorlanmıştır" dedi.



"Kısıtlamayı koyan ortağımız"



Ucu açık bir alım politikasının Marmarabirlik'e büyük zarar vereceğini vurgulayan Hidamet Asa sözlerini şöyle sürdürdü: "2019/2020 ürün alım kampanyasını hem sınav hem de fedakarlık yılı olarak görüyoruz. Mevcut rekolte beyanlarına baktığımızda, kısıtlama kaçınılmaz olmuştur. Marmarabirlik için zarar demek, ürün alımlarında kredi kullanmak ve geçmişe geri dönmek demektir. Kısaca karanlık yarınlar demektir. 2014 yılında değişen ana sözleşme gereğince kooperatiflerin zarar etmesi durumunda ortakların ek ödeme yükümlülüğü olduğunun bilinmesi gerekir"



Göreve geldikleri 2010 yılından bu yana kota uygulaması yapılmadığının altını çizen Başkan Asa, "Ortaklarımıza bir aydan bu yana sürekli anlatıyoruz. Ne yazık ki sonuç değişmedi. Afaki rakamlarda rekolte beyanı vererek kotayı ortaklarımız koymaktadır. Ortakların teslimat hakkı belirlenirken, yapılacak olan uygulama ortaklarımızın kooperatifine son 5 yılda teslim etmiş olduğu ürün miktarına göre belirlenecektir. Kısaca önceki yıllarda ne kadar ürün verdiyseniz o kadar teslimat hakkınız olacak. Kooperatifine geçmiş yıllarda ürün teslim etmeyen ortaklarımız kısıtlamadan etkilenmiş olacak ama bunun başka bir yöntemi yoktur" diyerek sözlerini tamamladı.



Toplantıda kooperatif başkanları da hep birlikte bu zor yılın üstesinden geleceklerini ifade ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA