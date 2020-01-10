Haberler » Güncel » Marmarabirlik'in 2020 hedefi 700 milyon lira ciro - Haber

Marmarabirlik'in 2020 hedefi 700 milyon lira ciro

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020 yılında 700 milyon lira ciro yapmayı hedefliyor.

10.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:44Marmarabirlik'in 2020 hedefi 700 milyon lira ciro
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), 2020 yılında 700 milyon lira ciro yapmayı hedefliyor.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik, geçen yılki rakamı yüzde 14 oranında artırarak 45 bin ton ürün satışına ulaşmaya çalışacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıl 600 milyon lira ciro elde ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden bugüne değişim, dönüşüm ve planlı büyüme hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Marmarabirlik'in 2020 hedefi, 45 bin ton ürün satmak ve 700 milyon lira ciroya ulaşmaktır. 2019'da miktar olarak 7 bin 200 ton ürün ihraç ederek, en yüksek ihracat rakamına ulaşılmıştır. 2020'de ise 8 bin 500 ton ürün ve 28 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Birliğin iki yıldır piyasa koşullarının üzerinde bir fiyatla ürün alımı yaptığını kaydeden Asa, üreticilere 16 milyon 600 bin lira destek verdiklerini bildirdi.
Asa, üreticileri mağdur etmeden zorlukları aşmaya çalıştıklarını belirtti.

S.S. Marmara Zeytin, İhracat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34  Avm'de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişi toprağa verildi-ek - Haber
17:34  Antalya acılı babadan çağrı: başkalarının canı yanmasın - Haber
17:34  Aydın kuşadası'nda buz pateni pistine yoğun ilgi - Haber
17:34  Bursa orhangazi'de sesli kütüphane açıldı - Haber
17:29  GGC'nin 6. basın ödülleri sahiplerini buluyor - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
10.01.2020 17:36:16