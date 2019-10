Marmarabirlik ortaklarından son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı

Zeytinde sezon öncesi ortaklarınldan 85 bin ton ile son 10 yılın en yüksek rekolte beyanı ulaşan Marmarabirlik'te Yönetim Kurulu Başkan Hidamet Asa, "2010'dan bugüne ürün alımlarımız 1 TL kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla yapılmaktadır. Marmarabirlik'in sürdürülebilir yapısının devam etmesi için krediden uzak durulması gerekir. Geçmişte bu kurumun öz kaynakları kullanılan kredi faizine gitmiştir. Marmarabirlik Yönetim Kurulumuz tarafından bu yıl ödeyebileceğimiz miktar kadar ürün alımı yapılmasına karar verilmiştir" dedi.



Kooperatif ve ortaklarla zor yılın üstesinden geleceklerini ifade eden Asa, "10 yıldan bu yana kota uygulaması yapılmadı. Geçtiğimiz yıl rekolte beyan miktarı üzerinden alım yapıldı. Sadece 5 yıl boyunca çok az ürün teslim eden ortaklarımız sıkıntı yaşamıştı. Rekolte beyanları Marmarabirlik'in alım planından uzak olursa, kısıtlama da kaçınılmaz oluyor. Bu yıl bizim için ayrı bir deneyim yılı oldu" dedi.



Son iki yılda 102 bin ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini ve üretici ortaklara çok büyük destekler verildiğini, 2019/2020 ürün alım kampanyasında 42 bin 500 ton ürün alım planı yapıldığını belirten Asa şunları söyledi: "Her zaman üreticimize sahip çıktık. Geçtiğimiz yıl üreticilerimiz çaresiz kaldığında Marmarabirlik olarak imkanları zorladık ve kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bu yıl sıkıntıların asıl sebebi, geçtiğimiz yıl ince tane stok devrinden kaynaklanmaktadır. Bir önceki ürün alım kampanyasında 5 TL'ye aldığımız ürün, bugün piyasada 3 TL'ye satılmakta ve Marmarabirlik sadece alım fiyatından her kilogramda 2 TL zarar etmektedir. Ayrıca kısıtlamanın yapılmasına etken olan en önemli sebep, ortaklarımızdan gelen 85 bin ton rekolte beyanıdır. Eğer 55-60 bin tonlarda rekolte beyanı gelmiş olsaydı bu kısıtlama olmayacaktı"



Ürün alım ve fiyat politikaları hakkında da açıklamada bulunan Hidamet Asa, "Marmarabirlik geçtiğimiz yılın fiyatlarını muhafaza ederek avans fiyat olarak açıklamış ve üreticisini sigorta altına almıştır. Piyasa fiyatlarında bir artış söz konusu olması durumunda üzerine ilave yapılacaktır. Ortaklarımızın teslim edecekleri ürün miktarı, kooperatife son beş yıl boyunca verdikleri miktarın toplamının beşe bölünmek suretiyle belirlenmiştir" dedi.



Göreve geldikleri 2010 yılından bu yana 1 TL kredi kullanmadıklarını belirten Başkan Asa, "Kredi kullanarak ürün alımı yapılırsa faiz sarmalına girilir ve kurum çok büyük zarar görür. Kredi kullanarak ürün aldığımızı düşünelim. 100 Milyon TL kredi kullanmış olsak, bugünkü faiz oranları üzerinden hesaplanırsa, sadece faizden kaynaklı ürün satışlarımıza kg başına 1 TL maliyet olarak yansıyacaktır. 2010'dan bugüne kadar Marmarabirlik hiç zarar etmedi, sürekli kar etmiştir. Eğer her yıl zarar etseydi, nasıl ürün alacak ve ürün bedelleri nasıl zamanında ödenecekti? Nasıl gübre ve zirai ilaç dağıtımı yapılacak? Kooperatiflere 30 bin ton yeni depolama tesisleri nasıl yapılacaktı? Marmarabirlik'in sürdürülebilir yapısı mutlaka devam etmelidir. Eğer bir sıkıntı yaşanırsa, hem Birlik, hem kooperatifler hem de üreticimiz bundan büyük zarar görür. Gün, Marmarabirlik'e sahip çıkma günüdür. Buradan ortaklarımıza sesleniyorum. Geçtiğimiz yıl ürün alım fiyatlarını belirleyen aynı Yönetim Kurulu değil miydi? Bir sıkıntı yaşandı mı? Bu sene zor bir yıl. İmkanlarımız olsa, aynı Yönetim Kurulu neden ortaklara sıkıntı yaşatsın" diyen Asa, "Bugün 'şu fiyatla al, sınırsız alım yap, parasını da peşin öde' diyenler,yarın bir sıkıntı yaşandığında, 'kooperatifi zarar ettirdiniz' diyerek ilk önce tepkiyi onlar koyacaklardır. Sırtında yumurta küfesi olmayanlar için konuşmak çok kolay. Hesap kitap yapmadan popülist yaklaşımlar, bu kuruma geçmişte çok büyük yaralar açtı. Bu yaraları ancak sarabildik. Tekrar yara açılırsa bu yara bir daha kapanmaz" ifadelerini kullandı.



Hidamet Asa, "İnce dane depodan 3,5 TL'ye satılırken, Marmarabirlik'te tavan avans fiyat 12.60 TL, taban avans fiyat 5,20 TL, 350-380 kalibre arası ezmelik 4.20 TL, yağlık da 3.50 TL olarak belirlenmiştir " diyerek sözlerini tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA