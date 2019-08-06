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Marmarabirlik'te toplu iş sözleşmesi imzalandı

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında iki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

06.08.2019 17:16 Marmarabirlik'te toplu iş sözleşmesi imzalandı
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) ile Öz Gıda-İş Sendikası arasında iki yıllık dönemi kapsayan toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.
Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmarabirlik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmelerine, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür Vekili Mehmet Ertaş, Muhasebe Müdürü İlhan Bayram, İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Esra Öztürk, Hukuk Müşaviri Avukat Fatma Akarakın, Fabrika Müdürü Ertuğrul Doğanalp, Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Tevfik Ali Hançeroğlu ve Sultan Murat Karadağ, Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya, Avukat Emre Barış ile şube yönetim kurulu üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı.
Toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışanların brüt kök ücretlerine ve ek ödemelere yüzde 20 zam yapıldı. Ayrıca personele her yıl için kıdem zammı verildi. Kıdemlere yapılan ilave artışlarla ortalama zam oranı yüzde 28 olarak gerçekleşti. İkinci yıl için enflasyon oranının +1'i kadar artış uygulanacak.

Sözleşme ile ilgili değerlendirmede bulunan Asa, "Hepimizin önceliği Marmarabirlik olsun. Göreve geldiğimiz günden bugüne emeğin, alın terinin hakkını her zaman vermeye çalıştık. Çalışanlarımızın yaşam standartlarının daha iyi olması adına gerekli iyileştirmenin yapıldığına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

S.S. Marmara Zeytin, Sendika, Ekonomi

Kaynak: AA

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