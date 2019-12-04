Marmarabirlik'ten ortaklara 46 milyon lira ödeme

MARMARABİRLİK'te 2019/2020 ürün alım kampanyası devam ediyor. Bugüne kadar 37 bin ton ve 278 milyon lira tutarında ürün alımı yapan Birlik, ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak, ortaklara yarın 46 milyon lira ödeme yapacak.

Ürün alımlarına 21 Ekim'de başlayan Marmarabirlik'te ürün bedellerinin ödemeleri sürüyor. Bugüne kadar 37 bin ton alım yapan Marmarabirlik, ortakların teslim ettiği ürün bedellerinin 3. taksitlerinin yüzde 50'si karşılığı olarak ortaklara 46 milyon lira ödeme yapacak. Geçen ay 81 milyon lira ödeme yapan Birlik, yapılacak üçüncü dilim ödeme ile ortaklara 127 milyon lira ödeme yapmış olacak.

HİDAMET ASA: RAKAMLAR HER ŞEYİ GÖSTERİYOR

2019/20 ürün alım kampanyası öncesinde 26 bin 349 ortağın 85 bin ton rekolte beyanı verdiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "Ürün alımlarına başlandığı günden bugüne 6 bin 459 ortağımız kotasının yüzde 50'sini tamamlamamıştır. 2 bin 840 ortak da 1kg ürün dahi vermemiştir. Tahsis edilen kota miktarını doldurmayan ortak sayısı ise 16 bin 532'dir. Ürün alımlarının başladığı ilk günlerde sanki çok büyük sıkıntı varmış gibi bir bardak suda fırtına koparanların amaçlarının başka olduğunu rakamlardan görüyoruz. Ortaklarımızın çok yüksek rekolte beyanı vermeleri Marmarabirlik'in alım planını bozmaktadır" dedi. Yaşanan bu olumsuzluklara rağmen alımların planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Asa, "Bugüne kadar 37 bin ton ürün alımı gerçekleştirilirken, 278 milyon lira tutar oluşmuştur. Ortaklarımızın 16 Kasım'dan 30 Kasım tarihine kadar teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak, 5 Aralık Perşembe günü (yarın) 46 milyon lira ödenmiş olacak" ifadelerini kullandı. Hidamet Asa sözlerini şu mesajla tamamladı: "Bu hasat döneminin çok zor bir yıl olacağını daha önce de açıklamıştık. Bu zor yılı aşmak ve üreticilerimizi de mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Ortaklarımız sadece bir yılı değil gelecek yılları düşünsünler. Ortaklarıyla birlikte daha güçlü olan Marmarabirlik, misyonu ve vizyonu ile kooperatifçiliğin parlayan yıldızı olmaya devam edecektir."