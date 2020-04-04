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Marmarabirlik ürün bedeli ödemelerini öne çekti

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) yılın ilk 3 ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığı, bu sayede ortaklara 30 Nisan'da yapılacak ürün bedeli ödemelerinin öne çekildiği bildirildi.

04.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:38
Marmarabirlik ürün bedeli ödemelerini öne çekti
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) yılın ilk 3 ayında tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştığı, bu sayede ortaklara 30 Nisan'da yapılacak ürün bedeli ödemelerinin öne çekildiği bildirildi.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 2019-2020 alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alan Marmarabirlik'in, ürün bedeli ödemelerini 10 Nisan Cuma günü saat 18.00'den itibaren yapacağı ifade edildi.
Ortaklara ödeme planı dahilinde, ürün bedeli alacaklarının tamamı, ayrıca kota fazlası olarak alınan ürün bedellerinin yarısı olmak üzere toplamda 100 milyon liralık ödeme gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, nisan sonunda yapılması planlanan ödemelerin öne alınmasında en büyük etkenin ihracatta yaşanan artış olduğunu bildirdi.
Asa, 5-6 Mart'ta gerçekleştirilen yurt dışı bayiler toplantısından sonra lojistik olarak sıkıntılar yaşanabileceği ve sınırların kapanabileceği ihtimali öngörülerek, iyi bir organizasyonla başarılı bir çalışma gerçekleştirildiğini bildirdi.
Asa şunları kaydetti:
"Bu yıl için ihracat hedefimiz 8 bin 500 ton. Ocak, şubat ve mart aylarında sipariş alınan, sevkiyat yapılan ve yapılacak olanlarla birlikte 3 bin ton ihracatla 2020 yılı hedefinin yüzde 35'i gerçekleşmiş olacaktır. İhracat rakamlarımız bu miktarlarda olmasaydı ödemelerin erkene alınması mümkün değildi."
Yeni tip koronavirüs salgını ve bu dönemde hijyenin önemine işaret eden Asa, şu ifadeleri kullandı:
"Marmarabirlik ürünlerinin böyle bir dönemde tercih sebebi olmalı. Bütün ürünlerimiz pastörize edilmekte ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde üretilmektedir. Biz tüketicimizin sağlığını düşünüyoruz. Onlar da böyle bir dönemde ambalajlı ürünleri tercih etsinler. Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamayla bu zor dönemde Marmarabirlik ürünlerine zam yapmama kararı almıştık.
Ayrıca tüketicilerimize e-marmarabirlik.com'dan 'Siz isteyin biz gönderelim' kampanyası başlattık. Yapacakları alışverişlerde yüzde 10'luk indirim imkanı sağlanmış olup, en az 50 lira ve üzeri alışverişlerde kargo bedeli alınmayacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: S.S. Marmara Zeytin, İhracat, Ekonomi
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