Marmarabirlik, ürünlere zam yapmama kararı aldı
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, koronavirüse karşı yürütülen mücadele döneminde ürünlerine zam yapmayacaklarını bildirdi.
26.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:52
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, koronavirüse karşı yürütülen mücadele döneminde ürünlerine zam yapmayacaklarını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: S.S. Marmara Zeytin, Ekonomi