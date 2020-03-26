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Marmarabirlik ürünlerine zam yapmayacak

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, entegre tesislerde çalışanlarla bir araya gelerek moral verdi.

26.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:05
Marmarabirlik ürünlerine zam yapmayacak

MARMARABİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, entegre tesislerde çalışanlarla bir araya gelerek moral verdi. Asa, "Koronavirüse karşı yürütülen mücadeleye, bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz. Bu dönemde ürünlerimize zam yapmama kararı aldık" dedi.

Genel Müdür İsmail Acar ve birim müdürleri, Öz Gıda İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya'nın da eşlik ettiği Asa, çalışmalara katılarak üretime destek verdi.  Asa, personelin  taleplerini de dinledi.  Hidamet Asa, "Ekmeğini alın terinden çıkaran değerli çalışanlarımız. Çok zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bütün dünyamız ve ülkemiz korona virüsü tehdidi altında. Bu  mücadeleye bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz. Sizlerin moral motivasyonu bizim için çok önemli. Marmarabirlik olarak virüs tehdidine karşı, çalışma koşulları ve hijyen konusunda önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Siz varsanız biz varız. Bu zor günlerde gösterdiğiniz fedakarlığı asla unutmayacağız" dedi.

"Halkımızın yanındayız" diyen Asa, "Bazı kesimlerin bu zor dönemde fırsatçılık yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bu dönemde ürünlerimize zam yapmama kararı aldık. Yurt içi ve yurt dışı ihtiyacını karşılayacak ürünümüz de var. Gün fırsatçılık yapma günü değil, koronavirüs ile mücadele etme ve halkımıza destek olma günüdür" şeklinde konuştu.

Üretici ortaklara da mesaj veren Hidamet Asa, "Önümüzü görebilmemiz için tedbirler almak zorundayız. Ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç dağıtımı yaparak, öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bugün ise satışları düşünme zamanı" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Aytekin Kaya, İsmail Acar, CEO, Ekonomi

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