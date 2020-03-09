Marmarabirlik yurtdışı bayileriyle buluştu
Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Avustralya'ya 5 Kıtada 56 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik'te yurtdışı bayiler toplantısı Bursa'da yapıldı.
09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
Avrupa 'dan Asya'ya, Afrika 'dan Avustralya'ya 5 Kıtada 56 ülkeye ihracat yapan Marmarabirlik'te yurtdışı bayiler toplantısı Bursa 'da yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, "2019 yılını tarihi bir ihracat rekoru ile kapattık, 2020 yılında hedefimiz yeni ihracat rekoru yakalamak" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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