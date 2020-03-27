Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Marmaraereğlisi Belediyesi günde 5 bin maske üretiyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, Tekirdağ'daki devlet hastanelerinde kullanılmak üzere günde 5 bin maske üretimine başladı.

27.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:08
Marmaraereğlisi Belediyesi günde 5 bin maske üretiyor
Marmaraereğlisi Belediyesi, Tekirdağ 'daki devlet hastanelerinde kullanılmak üzere günde 5 bin maske üretimine başladı.
Marmaraereğlisi Belediyesi ve Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ortak proje yürütüyor.
Belediye Başkanı Hikmet Ata, yaptığı açıklamada, maske üretim makinesinin kullanılacağı alanı, malzemeleri, araç ve gereçlerinin tüm giderlerini belediye bütçesinden karşıladıklarını söyledi.
Üretilecek maskelerin Tekirdağ'daki tüm devlet hastanelerinde kullanılacağını anlatan Ata, şöyle konuştu:
"Bu atölye her gün çalışacak. Üretilen maskeler hastanelere ve kurumlara steril halde ulaştırılacak. Bu şekilde hem çalışanların, hem de vatandaşımızın sağlığı korunmuş olacak. Belediye bünyemizde yaptığımız üretimde 6 kişi günlük 5 bin maske üretiyor. Bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Marmaraereğlisi, Hikmet Ata, Tekirdağ, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Marmaraereğlisi Belediyesi günde 5 bin maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir Haberler
Koronavirüs aşısı için umut veren gelişme: Uzun yıllar koruyabilir
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu Haberler
Ailesinin 3 gündür haber alamadığı 2 genç kız bulundu
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Haberler
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
KKTC’de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
KKTC'de 15 yerleşim bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı Haberler
Tartıştığı kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı, tutuklandı
İBB’den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması Haberler
İBB'den koronavirüs kaynaklı ölümlerle ilgili defin açıklaması
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haberler
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:15: Büyükşehir korona virüs mücadelesinde takdir topluyor - Haber 17:15: Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı (2) - Haber 17:14: Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haber 17:14: Samsun'dan kısa kısa - Haber 17:12: Konya'da dezenfeksiyon seferberliği - Haber 16:46: Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir - Haber 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 15:21: KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:05: Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler