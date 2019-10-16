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Marmaraereğlisi Kaymakamlık binası taşınmaya başladı

Silivri açıklarında yaşanan depremde zarar gören Marmaraereğlisi Kaymakamlık binasının bazı birimleri, Belediye Gençlik Merkezi'ne taşınmaya başlandı.

16.10.2019 16:40Marmaraereğlisi Kaymakamlık binası taşınmaya başladı
Silivri açıklarında yaşanan depremde zarar gören Marmaraereğlisi Kaymakamlık binasının bazı birimleri, Belediye Gençlik Merkezi'ne taşınmaya başlandı.
26 Eylül'de yaşanan 5,8 şiddetindeki depremde hasar gören ve daha önceden de hasar raporu bulunan binanın bazı birimleri gerekli hazırlıkların ardından Belediye Gençlik Merkezi'ne taşındı.
Binada bulunan diğer birimlerin de hazırlıkların ardından aynı yere taşınacağı belirtildi.
Gençlik Merkezi'nin, Marmaraereğlisi Belediyesi Meclis kararı ile 3 yıllığına kaymakamlık hizmet binası olarak tahsis edildiği öğrenildi.

Marmaraereğlisi, Kaymakamlık, Silivri, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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