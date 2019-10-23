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Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi.

23.10.2019 17:20Marmaraereğlisi'nde deniz 15 metre çekildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Hemen her yıl aynı dönemde yaşanan durumun mevsimsel olduğu belirtildi.
Tekirdağ'ın sahil ilçelerinden olan İstanbul'un sınır komşusu Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Deniz sularının çekilmesi ile birlikte denizanaları kumlar üzerinde kalırken, çok sayıda tekne de karaya oturdu.Yaz dönemlerinin en hareketli plajlarından biri olan Marmaraereğlisi sahilinde yaz aylarında kıyıya kadar olan deniz sularının 15 metre kadar çekilmesinin mevsimsel olduğu kaydedildi.
(Serdar Şahin/İHA)

Marmaraereğlisi, İstanbul, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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