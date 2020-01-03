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Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 30 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi.

03.01.2020 18:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:34 Marmaraereğlisi'nde deniz yaklaşık 30 metre çekildi
'ın ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi. Bazı vatandaşlar paniğe kapılırken, bazı vatandaşlar da her yıl bu durumla karşılaştıklarını belirtti.

Marmaraereğlisi ilçesinde deniz yaklaşık 30 metre çekildi. Denizde yer yer küçük adacıklar oluşurken, durumu ilk kez görenler paniğe kapıldı. Bazı vatandaşlar ise her yıl böyle durumların meydana geldiğini ve bu tarihlerde gelgit olaylarının olduğunu belirtti.

Her yıl aynı tarihlerde aynı olay

Mevsimsel bir durum olduğu öne sürülen deniz çekilmesi nedeniyle suyla kaplı olan ilçe sahili bomboş kalırken, yer yer bazı balıkçı tekneleri de ortada kaldı. İstanbul ile Tekirdağ arasında bulunan Marmaraereğlisi ilçesinin sahilinde her yıl bu tarihlerde aynı durum yaşanıyor.

Denizin çekilmesinin sebebi lodos ve poyraz

Ahmet Baydar isimli vatandaş da paniğe gerek olmadığını ve her yıl bura da aynı olayın yaşandığını söyledi. Baydar, "Her sene olduğu gibi, Aralık, Ocak aylarında bu deniz devamlı çekilir. Yani her sene yaşadığımız bir olay. Sürekli çekilir ve geri gelir. Her sene bu olay olur. Şuan su akıntısı var. Lodos yaptığı zaman sürekli deniz çekilir. Kış ayı olduğundan bu çekilme sürekli devam eder. Poyraza çevirdiği zaman tekrar sular yerine gelir. Şuan Batı Karayel dediğimiz hava var. Şuan çekilmiş vaziyette. Böyle devam eder. Birkaç gün sonra tekrar sular yerine gelir" dedi.

Denizin çekildiği bölgede yaşayan diğer balıkçılarda lodos ve poyrazın etkisi ile denizdeki çekilme geri gelme olaylarının her yıl yaşandığı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Marmaraereğlisi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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