Haberler » Güncel » Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı - Haber

Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Marmaray'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını, bu rakamla Marmaray'ın 2013 yılındaki açılışından bu yana en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını söyledi.

28.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:50

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi kapsamında düzenlenen "Ulaştırma ve Lojistik" konulu panelde yaptığı konuşmada, TCDD hakkında bilgi verdi, 170'i yük treni olmak üzere günlük 830 tren işletildiğini ve bu trenlerle günlük ortalama 427 bin yolcu, 80 bin ton yük taşındığını ifade etti.

'da 20 Kasım 2019 tarihinde 500 binin üzerinde yolcu taşındığını belirten Yazıcı, böylece 2013 yılında açılan Marmaray'da en yüksek yolcu taşıma değerine ulaşıldığını dile getirdi.

"TÜRKİYE KÖPRÜ GÖREVİ GÖRMEKTEDİR"

Yazıcı, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'ne değinirken, "60'tan fazla ülkenin direkt ya da endirekt yer alacağı, 21 trilyon dolarlık bir hinterlandı, dünya nüfusunun 4,5 milyarını ve 900 milyar dolarlık bir yatırımı kapsayan Modern İpekyolu Projesi ile Çin'den Avrupa'nın en uç noktasına kadar yaklaşık 14 bin kilometrelik bir koridor oluşturulmaktadır. , bu koridorda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı ve Marmaray Projesi ile kesintisiz bağlantı sağlamakta, jeopolitik konumu nedeniyle köprü görevi görmektedir." dedi.

Kamuran Yazıcı, bu koridorun en önemli halkalarından BTK hattının açılması ve Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile entegre olmasıyla hem Türkiye hem bölge ülkelerinde demir yolu taşımacılığı için yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Marmaray, Türkiye, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:26 Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası
18:26 Aracını yayaların üzerine süren sanığın yargılanmasına devam edildi
18:25 Stoltenberg-Macron basın toplantısı - PARİS
18:23 Ticaret Bakanı Pekcan, Valiliği ziyaret etti
18:23 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "6. Din Şûrası" kararlarını açıkladı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
10:25 Medipol Başakşehir, tarih yazmak için Roma'yı ağırlıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:27:50