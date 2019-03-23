23 Mart 2019, 09:31
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Marmaray'da Bir İlk! Avrupa-Asya Arasında Kesintisiz Demir Yolu Ulaşımı Başladı

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi ve Gebze-Halkalı hatlarının devreye girmesiyle Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz ulaşım başladı. İlk tren Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girerek, Marmaray hattı üzerinden Ankara'ya ulaştı. Tren Kars üzerinden Tiflis'e oradan da Bakü'ye ulaşacak.

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze- Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa- Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı.

PEKİN'DEN LONDRA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIMIN ÖNÜ AÇILDI

Ankara- Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi. Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum- Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak. Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demir yolu ulaşımının önü açılmış olacak.

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