Marmaray'da Bir İlk! Avrupa-Asya Arasında Kesintisiz Demir Yolu Ulaşımı Başladı

Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nin ardından Gebze- Halkalı hatlarının da hizmete girmesiyle Avrupa- Asya arasında kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı.

PEKİN'DEN LONDRA'YA KESİNTİSİZ ULAŞIMIN ÖNÜ AÇILDI

Ankara- Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi. Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum- Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak. Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demir yolu ulaşımının önü açılmış olacak.