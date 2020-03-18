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Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi

SABAH ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

18.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:11
Marmaray'da 'koronavirüs' etkisi

SABAH ve akşam saatlerinde yoğun olan Marmaray istasyonları koronavirüs nedeniyle boş kaldı.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında işe gitmeyen ve dışarı çıkmayan vatandaşlar nedeniyle toplu ulaşım araçları ve sokaklar adeta boş kaldı. İstanbulluların özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kullandığı Marmaray'ı da az sayıda vatandaşın kullandığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle boş kalan Marmaray Pendik İstasyonu drone ile görüntülendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Marmaray, Sabah, Güncel

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