31.05.2019 23:37
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MARMARAY'DA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

MARMARAY

*Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü açıklandı.

* Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada seferlerin normale döndüğü açıklandı.

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHA
Marmaray'da bir süre arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada arıza hakkında bilgi verilmedi ancak, "Trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" bilgisi yer aldı. Seferlerin gecikmeli yapılması nedeniyle Yenikapı istasyonunda yoğunluk oluştu. İlerleyen saatlerde arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü. Marmaray'ın sitesinden yapılan açıklamada, "Tren seferlerimiz  normal çalışmaktadır." denildi.

Görüntü Dökümü:
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-istasyondaki yoğunluk


 


Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Marmaray, Güncel