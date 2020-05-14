MARMARAY'DA SiS YOĞUNLUĞU

MARMARAY'DA SiS YOĞUNLUĞUCemil ÖZDEMİR -Şahin BOZKURT - İstanbul DHA - İstanbul Boğazı'nda sisin vapur seferlerini iptal ettirmesi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk yaşandı.

14.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 14.05.2020 20:17
MARMARAY'DA SiS YOĞUNLUĞU
Cemil ÖZDEMİR -Şahin BOZKURT - İstanbul DHA - İstanbul Boğazı'nda sisin vapur seferlerini iptal ettirmesi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk yaşandı. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Özellikle 16.00 ile 16.45 saatleri arasında sis nedeniyle deniz ulaşımı durduğundan Marmaray'da anlık yolcu yoğunluğu meydana gelmiştir." denildi.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz trafiğini etkiledi. Bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Marmaray'a yönelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Duraklar çok sayıda kişiyle doldu, trenlere binenlerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Marmaray'dan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada, "Dün geceden beri İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar oluşmaktadır. Özellikle 16.00 ile 16.45 saatleri arasında sis nedeniyle deniz ulaşımı durduğundan Marmaray'da anlık yolcu yoğunluğu meydana gelmiştir. Bu nedenle saat 16.00 ile 19.30 saatleri arasında yoğunluğun fazla olduğu Yenikapı ile Söğütlüçeşme arasında 2 ek dizi, Pendik-Yenikapı arasında ise 2 ek dizi sürekli işletilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımız sosyal mesafeye uymaları için uyarılmıştır." denildi. MARMARAY’DA SiS YOĞUNLUĞU

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, İstanbul, Marmaray, DHA, Güncel, Haber

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