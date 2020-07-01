Marmaray'dan 100. yük treni geçti

Marmaray, yüzüncü yük treninin geçişine ev sahipliği yaptı.

01.07.2020 01:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 02:59
Marmaray, yüzüncü yük treninin geçişine ev sahipliği yaptı.
İhracat malzemesi taşıyan 15100 nolu taren Sakarya Arifiye'den hareket ederek Söğütlüçeşme istasyonuna ulaştı.
Bu istasyondan Marmaray'a giriş yapan tren, gece saatlerinde geçişini tamamladı. Marmaray'dan geçerek Halkalı'ya devam eden, beyaz eşya ve alçıpan taşıyan trenin Halkalı'da aktarma yapılarak Tekirdağ Limanı'na ihracat konteynerlerini ulaştıracağı öğrenildi.
Toplam 13 vagondan oluşan 887 ton ağırlığındaki Fransa ve İngiltere varışlı ihracat treni Marmaray'dan geçiş yapan 100. yük treni oldu. Marmaray’dan 100. yük treni geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaray, Arifiye, Sakarya, İhracat, Güncel, Haber
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