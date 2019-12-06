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Marmaray'ın önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı

Gebze-Halkalı Marmaray hattındaki Fatih istasyonunda tren bekleyen yolculardan biri, şaşırıp raylara giren yabani tavşanın trenden kaçışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

06.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:46Marmaray'ın önünden kaçan tavşan cep telefonu kamerasına yansıdı
Gebze- hattındaki Fatih istasyonunda tren bekleyen yolculardan biri, şaşırıp raylara giren yabani tavşanın trenden kaçışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Trenin önünde koşturan bir tavşan görünce hemen cep telefonuna sarıldığını belirten yolcu Ersan Yıldöner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde eşiyle birlikte tiyatro etkinliğine gitmek üzere istasyonda beklerken olayın meydana geldiğini anlattı.
Yıldöner, tren yoluna girdiğini fark ettiği tavşanın bir süre gezindiğini, ardından gözden kaybolduğunu belirtti. Tavşanı daha sonra gelen trenin önünde koşarken gördüğünü dile getiren Yıldöner, şunları söyledi:
"Tren geldiği esnada telefon elimdeydi. Tavşan trenden daha hızlı koşmaya başlayınca son anda üç beş saniyelik bir çektim, ama çok şükür tavşan ezilmedi, kurtuldu yani. Hem öyle bir yerde ve kalabalık bir ortamda, şehir merkezinde hayvanların yok olmaya yüz tuttuğu bir dönemde öyle bir canlıyı görmek herkesi etkiledi, hepimiz çok şaşırdık. En güzel tarafı da tavşanın ezilmemiş olması."

Marmaray, Halkalı, Güncel

Kaynak: AA

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