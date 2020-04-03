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Marmaray İstasyonları dezenfekte edildi

Marmaray İstasyonları dezenfekte edildi Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor.

03.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:16
Marmaray İstasyonları dezenfekte edildi
İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor. Kartal Belediyesi ekipleri tarafından ilçe içinde kalan istasyonlar dezenfekte edildi.
Korona virüsü olarak bilinen Covid 19 virüsünden halkı korumak amacıyla Kartal Belediyesi tarafından alınan olağanüstü önemler kapsamında Kartal'da Marmaray İstasyonları dezenfekte edildi. Kartal'ın en önemli ulaşım akslarından biri olan Marmaray'ın, ilçe sınırları içinde kalan Yunus, Cevizli, Atalar, Başak ve Kartal Merkez istasyonları ekipler tarafından baştanbaşa dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu.
İstasyonlarda; yürüyen merdivenler, oturma grupları, merdiven tırabzanları, tutamaklar, idari bölümler, tuvaletler ve asansörler özel solüsyon ile dezenfekte edildi. Engelli vatandaşların kullanımına açılan; ancak vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi korumak amacıyla kapalı tutulan tüm asansörler de virüs bulaşması ihtimaline karşı açılarak içleri dezenfekte edildi.
Yüzeye temas etme yoluyla bulaşan virüsün, bulunma ihtimalinin yüksek olduğu turnikeler ve kart dolum noktaları da ekiplerin dikkatli çalışmasından nasibini aldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda Kartal'daki Marmaray istasyonları, Koronavirüs tehlikesinin ortaya çıkmasının ardından 2. kez dezenfekte edilmiş oldu. Marmaray İstasyonları dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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